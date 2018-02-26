Рауль прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

Легенда мадридского "Реала" Рауль прокомментировал возможный переход форварда французского ПСЖ Неймара в стан королевского клуба.

" Неймар в "Реале"? Это просто размышления, я ничего не могу сказать по этому поводу ", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, стали известны сроки восстановления Неймара. | soccernews.ru