Рауль прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

Теги неймарпсжреал мадридрауль

Рауль прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"Легенда мадридского "Реала" Рауль прокомментировал возможный переход форварда французского ПСЖ Неймара в стан королевского клуба.

"Неймар в "Реале"? Это просто размышления, я ничего не могу сказать по этому поводу", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, стали известны сроки восстановления Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Правильно, Рауль, ты- умный, на фига Реалу Неймар, ну ладно, Грисманн, вот, если бы ты вернулся, или Кака...

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