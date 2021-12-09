Рауль Рианчо прокомментировал назначение Тедеско в "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм Тедеско/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о назначении Доменико Тедеско в "РБ Лейпциг".

"Желаю Тедеско большой удачи в "РБ Лейпциг". В Германии очень сильный чемпионат, где его команде будут противостоять великие клубы. Надеюсь, он сможете развить свой потенциал и добиться больших успехов в карьере.

Помог ли Доменико опыт в "Спартаке"? Безусловно, любой опыт полезен для тренера. Но не думаю, что его практика в "Спартаке" — это залог успеха. Труд и настойчивость — вот залог успеха", — сказал Рианчо для Sport24.

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