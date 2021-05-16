Рауль Рианчо прокомментировал успехи Тедеско в "Спартаке"

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Рауль Рианчо прокомментировал успехи Тедеско в "Спартаке"Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о выступлении клуба в РПЛ.

"Команда Тедеско заслуженно заняла второе место в турнирной таблице. Игра красно-белых меня не особо впечатлила во второй части РПЛ, но Доменико добивался результата. Это главное. Сегодня "Спартаку" повезло, они смогли увезти сложную ничью из Грозного (2:2).

Жаль, что такой качественный тренер покидает "Спартак". Он смог возродить команду. Команда жила футболом", – заявил Рианчо.

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