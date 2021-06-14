Рауль Рианчо возглавит юрмальский "Спартак"

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Рауль Рианчо возглавит юрмальский "Спартак"Фото: Евроспорт/Автор неизвестен

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Рауль Рианчо в ближайшее время возглавит "Спартак" из Юрмалы.

Напомним, что 61-летний испанский специалист ранее работал исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" — осенью 2018 года. Рианчо также являлся ассистентом Массимо Карреры, когда итальянец тренировал московский клуб.

Также Рианчо работал тренером по физической подготовке в "Леванте" и "Рубине".

С 2016 по 2018-й Рианчо был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украине.

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