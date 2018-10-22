Рауль Рианчо высказался о назначении на пост временного наставника "Спартака"

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Рауль Рианчо высказался о назначении на пост временного наставника "Спартака"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо высказался о том, что ему теперь предстоит полноценно руководить командой.

"Пока не испытал никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с ещё большей ответственностью. Однако самое важное - это футболисты. Наша задача - помогать игрокам преодолеть физические, технические, тактические и психологические сложности" - сказал Рианчо.

Напомним, что испанский специалист назначен временным наставником "красно-белых" после увольнения Массимо Карреры.

58-летний Рианчо впервые в своей карьере будет занимать должность главного тренера.

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