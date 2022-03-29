Рауль сделал смелый прогноз на противостояние "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Рауля

Наставник "Кастильи" Рауль Гонсалес Бланко поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Челси".

"Конечно, я уверен, что "Реал" пройдёт "Челси". Мы лидируем в чемпионате, команда хорошо готова. Сейчас начинается наилучшая часть сезона, в которой всё решится, так что пришло время наслаждаться", - цитирует Рауля Marca.

Напомним, что игры "Челси" и "Реала" запланированы на 6 и 12 апреля. Первая - в Лондоне, ответная - в Мадриде.

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