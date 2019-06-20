Рауль стал главным тренером "Кастильи"

Легенда "Реала" Рауль Гонсалес возглавил резервную команду "сливочных".

Напомним, что "Кастилья" выступает в Сегунде Б. В минувшем сезоне команда финишировала на 4-м месте, но проиграла "Картахену" в плей-офф за право выхода в Сегунду.

Ранее 41-летний Рауль возглавлял молодежную команду "Реала". В качестве игрока Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 год.

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