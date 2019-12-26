Рауль установил строгие правила в молодёжке "Реала"

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Рауль установил строгие правила в молодёжке "Реала"

Главный тренер "Кастильи" Рауль Гонсалес Бланко решил заняться дисциплиной в команде.

По информации Marca, 42-летний специалист огласил своим подопечным новые более строгие правила поведения.

Сообщается, что теперь игрокам молодёжки "Реала" запрещено носить рюкзаки Louis Vitton и дорогостоящие наушники.

Особое внимание Рауль уделил опозданиям. За это нарушение футболисты будут штрафоваться на крупные суммы и исключаться из заявок на матчи.

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