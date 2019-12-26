Рауль установил строгие правила в молодёжке "Реала"
Главный тренер "Кастильи" Рауль Гонсалес Бланко решил заняться дисциплиной в команде.
По информации Marca, 42-летний специалист огласил своим подопечным новые более строгие правила поведения.
Сообщается, что теперь игрокам молодёжки "Реала" запрещено носить рюкзаки Louis Vitton и дорогостоящие наушники.
Особое внимание Рауль уделил опозданиям. За это нарушение футболисты будут штрафоваться на крупные суммы и исключаться из заявок на матчи.
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Сосьедад
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|6
|Хетафе
|18
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|Атлетик Бильбао
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|28
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|Валенсия
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|9
|Леванте
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|26
|10
|Вильярреал
|18
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|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
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|Бетис
|18
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|Реал Вальядолид
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|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
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|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
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|Эспаньол
|18
|10