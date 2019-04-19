Рауль включил Нойера, Роналду и Месси в свою команду мечты
Легенда мадридского "Реала" Рауль Гонсалес Бланко составил команду мечты. В её состав испанец включил шесть футболистов, выступавших в своё время за "сливочных".
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Кафу, Фернандо Йерро, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;
Полузащитники: Луиш Фигу, Фернандо Редондо, Зинедин Зидан, Райан Гиггз;
Нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду.
В течение карьеры 41-летний Рауль выступал за "Реал", "Шальке", "Аль-Садд" и "Нью-Йорк Космос". За сборную Испании сыграл 102 матча и забил 44 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25