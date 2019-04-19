Рауль включил Нойера, Роналду и Месси в свою команду мечты

Легенда мадридского "Реала" Рауль Гонсалес Бланко составил команду мечты. В её состав испанец включил шесть футболистов, выступавших в своё время за "сливочных".

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Кафу, Фернандо Йерро, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;

Полузащитники: Луиш Фигу, Фернандо Редондо, Зинедин Зидан, Райан Гиггз;

Нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду.

В течение карьеры 41-летний Рауль выступал за "Реал", "Шальке", "Аль-Садд" и "Нью-Йорк Космос". За сборную Испании сыграл 102 матча и забил 44 гола.

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