Рауль возглавит юношескую команду "Реала

Теги реал мадридрауль

Рауль возглавит юношескую команду "РеалаЛегендарный испанский футболист Рауль в следующем месяце начнёт свою тренерскую карьеру.

После получения диплома тренера специалист возглавит юношескую команду "Реала" (до 18 лет). 

Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 год, сыграл 741 матч и забил 323 гола. В составе "сливочных" он выиграл 16 трофеев, в том числе 6 чемпионатов Испании и 3 Лиги Чемпионов.

Читайте: Рауль высказался о возможном переходе Кейна в "Реал" | soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

Рауль умный игрок и будет отличным тренером

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