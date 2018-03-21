Рауль возглавит юношескую команду "Реала

Легендарный испанский футболист Рауль в следующем месяце начнёт свою тренерскую карьеру.

После получения диплома тренера специалист возглавит юношескую команду "Реала" (до 18 лет).



Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 год, сыграл 741 матч и забил 323 гола. В составе "сливочных" он выиграл 16 трофеев, в том числе 6 чемпионатов Испании и 3 Лиги Чемпионов.

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