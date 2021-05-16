Рауль высказался о возможном назначении на пост наставника "Реала"
Фото: инстаграм Рауля/Автор неизвестен
Главный тренер второй команды мадридского "Реала" "Кастильи" Рауль Гонсалес прокомментировал информацию о том, что он может стать преемником нынешнего наставника королевского клуба Зинедина Зидана.
"Реал" - это мой дом, я хочу быть здесь. Я человек клуба, я стал тренером здесь, дома. Впрочем, сейчас не время говорить о будущем", – приводит слова Рауля журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Ранее радиостанция Onda Cero сообщила, что Зидан решил покинуть "Реал" по окончании нынешнего сезона.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14