Рауль высказался о возможном назначении на пост наставника "Реала"

Фото: инстаграм Рауля/Автор неизвестен

Главный тренер второй команды мадридского "Реала" "Кастильи" Рауль Гонсалес прокомментировал информацию о том, что он может стать преемником нынешнего наставника королевского клуба Зинедина Зидана.

"Реал" - это мой дом, я хочу быть здесь. Я человек клуба, я стал тренером здесь, дома. Впрочем, сейчас не время говорить о будущем", – приводит слова Рауля журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее радиостанция Onda Cero сообщила, что Зидан решил покинуть "Реал" по окончании нынешнего сезона.

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