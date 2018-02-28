Рауль высказался о возможном переходе Кейна в "Реал"

Легенда мадридского "Реала" Рауль высказался о возможном переходе форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна в королевский клуб.

"Харри Кейн - один из лучших нападающих в мире. Конечно же, я думаю, что многие команды хотели бы заполучить его в свои ряды. "Реал"? Может быть. Почему нет? Я не знаю. Он - типичный нападающий. Он забивает в каждой игре. Я думаю, что в нем собраны отличные качества. Мне он очень нравится", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Рауль призывает "Реал" продолжить борьбу за чемпионство. | soccernews.ru