Рауль высказался об успехах Хави
Фото: твиттер Рауля\Автор неизвестен
Легендарный нападающий сборной Испании и мадридского "Реала" Рауль Гонсалес поделился мнением о работе Хави Эрнандеса на посту главного тренера "Барселоны".
Отметим, что сам Рауль в данный момент является тренер второй команды королевского клуба "Кастильи".
"Хави стал тренером еще в бытность игроком. Он очень хорош сейчас. Это микс хорошего настоящего и великолепного будущего. Время все расставит по местам. Страсть - его главный козырь. Уверен, что он добьется больших успехов", - приводит слова Рауля Marca.
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