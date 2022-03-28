Рауль высказался об успехах Хави

Фото: твиттер Рауля\Автор неизвестен

Легендарный нападающий сборной Испании и мадридского "Реала" Рауль Гонсалес поделился мнением о работе Хави Эрнандеса на посту главного тренера "Барселоны".

Отметим, что сам Рауль в данный момент является тренер второй команды королевского клуба "Кастильи".

"Хави стал тренером еще в бытность игроком. Он очень хорош сейчас. Это микс хорошего настоящего и великолепного будущего. Время все расставит по местам. Страсть - его главный козырь. Уверен, что он добьется больших успехов", - приводит слова Рауля Marca.

Также не пропустите: Гнабри может покинуть "Баварию". | http://soccernews.ru