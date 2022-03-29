Рауль: "Я мечтаю возглавить "Реал"

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Наставник "Кастильи" Рауль Гонсалес Бланко признался, что хочет возглавить основную команду "Реала".

"Тренировать "Реал" - это моя мечта, к которой я иду день за днём. Стараюсь готовить себя к этому вызову. А когда это произойдёт, время покажет. Я нахожусь в распоряжении клуба", - приводит слова Рауля Marca.

44-летний специалист работает в "Кастилье" с июня 2019 года. Это его первый опыт в тренерской карьере.

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