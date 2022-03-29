Рауль: "Я мечтаю возглавить "Реал"
Фото твиттер Рауля
Наставник "Кастильи" Рауль Гонсалес Бланко признался, что хочет возглавить основную команду "Реала".
"Тренировать "Реал" - это моя мечта, к которой я иду день за днём. Стараюсь готовить себя к этому вызову. А когда это произойдёт, время покажет. Я нахожусь в распоряжении клуба", - приводит слова Рауля Marca.
44-летний специалист работает в "Кастилье" с июня 2019 года. Это его первый опыт в тренерской карьере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14