Рауля Хименеса выписали из больницы после перелома черепа

Нападающий "Вулверхэптона" Рауль Хименес покинул больницу после недельного пребывания в лечебном учреждении.

Напомним, что футболист перенёс операцию в связи с переломом черепа. Жуткую травму мексиканец получил в результате столкновения головами с защитником "Арсенала" Давидом Луизом.

"Рауль вернулся домой, он продолжает восстановление. Мы очень рады этому. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй. Он был на связи с нами всё это время", - рассказал главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту после матча с "Ливерпулем" (0:4).

В текущем сезоне 29-летний Хименес провёл за "Вулверхэмптон" 11 игр и забил 3 гола.

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