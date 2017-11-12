Рауш: "Большое удовольствие повстречаться с лучшим игроком мира Месси"

Защитник сборной России Константин Рауш заявил, что он был в восторге от противостояния с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Большое удовольствие повстречаться с лучшим игроком мира и попытаться поймать его. Продолжаем работать", - написал Рауш в своем Instagram.

Стоит отметить, что на 49-й минуте матча Россия - Аргентина (0:1), Месси перебросил мяч через вратаря россиян Игоря Акинфеева, но Рауш выбил мяч из пустых ворот.

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