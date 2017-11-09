Рауш: "Было бы интересно - перейти в один из российских клубов"

Защитник немецкого "Кельна" и сборной России Константин Рауш не исключил своего переезда в Премьер-Лигу.

"Меня часто спрашивают, хотел бы я поиграть в России. И я никогда не отвечал "не хочу". Просто конкретного интереса еще не было... Мне неизвестно о контактах из российских клубов. Много думаю об этом и никогда не откажусь от разговора с клубом из России. Было бы интересно однажды туда перейти. Это что-то новое, неизвестное. А в конце карьеры мне хочется сказать: я поиграл и в топ-чемпионате, и в стране, где родился", - цитирует 27-летнего бека СЭ.

Напомним, Кришито хочет перейти в "Наполи". | soccernews.ru