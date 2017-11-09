Рауш: "Было бы интересно - перейти в один из российских клубов"

Теги константин раушкельн

Рауш: "Было бы интересно - перейти в один из российских клубов"Защитник немецкого "Кельна" и сборной России Константин Рауш не исключил своего переезда в Премьер-Лигу.

"Меня часто спрашивают, хотел бы я поиграть в России. И я никогда не отвечал "не хочу". Просто конкретного интереса еще не было... Мне неизвестно о контактах из российских клубов. Много думаю об этом и никогда не откажусь от разговора с клубом из России. Было бы интересно однажды туда перейти. Это что-то новое, неизвестное. А в конце карьеры мне хочется сказать: я поиграл и в топ-чемпионате, и в стране, где родился", - цитирует 27-летнего бека СЭ.

Напомним, Кришито хочет перейти в "Наполи". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов