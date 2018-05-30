Рауш: "Дзюба создает прекрасную атмосферу в сборной"

Защитник сборной России Константин Рауш рассказал о чувстве юмора форварда команды Артема Дзюбы.

По словам защитника, Дзюба создает прекрасную атмосферу.

"Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит – и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать – даже не знаю – 20 шуток в минуту, и все смеются (улыбается). Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Жира, для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками (улыбается)", - сказал он.

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