Рауш: "Дзюба создает прекрасную атмосферу в сборной"

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Рауш: "Дзюба создает прекрасную атмосферу в сборной"Защитник сборной России Константин Рауш рассказал о чувстве юмора форварда команды Артема Дзюбы.

По словам защитника, Дзюба создает прекрасную атмосферу. 

"Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит – и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать – даже не знаю – 20 шуток в минуту, и все смеются (улыбается). Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Жира, для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками (улыбается)", - сказал он.

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