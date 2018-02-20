Рауш хочет сыграть на ЧМ-2018

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш в очередной раз рассказал о своём желании попасть в заявку сборной России на Чемпионат Мира 2018 года.

"Очень рад перейти в "Динамо". Моя основная задача - делать хорошие передачи. Я считаю, что это самое главное на моей позиции. Надеюсь добиться хороших результатов с "Динамо" и сыграть за сборную России на Чемпионате Мира" - сказал 27-летний футболист.

Отметим, что Рауш перешёл в "Динамо" из "Кёльна" в январе за 1,5 миллиона евро. По признанию самого игрока, он перебрался в РФПЛ ради того, чтобы быть на виду у тренерского штаба национальной сборной.

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