Рауш хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2018
Защитник "Кёльна" и сборной России Константин Рауш рассказал о своём желании сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.
"Для меня хэппи-эндом всей этой истории стало бы просто участие в домашнем Чемпионате Мира. Я долго мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе Бундеслиги. Ещё дольше мечтал о вызове в сборную. Теперь хочу доказать, что достоин представлять страну на Чемпионате Мира. Сыграть на ЧМ-2018 - самая важная цель моей жизни. Представьте, простой парень из Сибири появляется на поле в матче крупнейшего мирового турнира, который к тому же проходит на его родине. Это стало бы осуществлением мечты" - цитирует Рауша официальный сайт ФИФА.
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