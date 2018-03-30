Рауш: "Хорошо, что Черчесов не отправил меня домой из сборной"

Теги россияконстантин раушстанислав черчесов

Рауш: "Хорошо, что Черчесов не отправил меня домой из сборной"
Защитник сборной России Константин Рауш заявил, что он сожалеет о том, что во время сбора национальной команды не явился в гостиницу до полуночи. 

"Это неприятный момент. Мы с Нойштедтером допустили ошибку, не явившись в гостиницу до полуночи, за что нас и оштрафовали. Я очень рад, что Станислав Саламович не отправил меня домой за эту оплошность. Но хочу отметить, что многие неправильно описывали события того вечера. Мы с Романом просто поужинали, после чего сразу отправились в отель. Насколько серьезный был между нами и Черчесовым после этого инцидента? Это останется только между нами", - приводят слова Рауша российские СМИ.

Стоит отметить, что 28-летний Рауш не играл в товарищеском матче с Бразилией (0:3) и отыграл первый тайм в поединке с Францией (1:3).

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