Рауш: "Мне даже разговаривать с Дзюбой не надо"

Защитник сборной России Константин Рауш рассказал о своих отношениях с партнером по команде Артемом Дзюбой.

"Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит - и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать - даже не знаю - 20 шуток в минуту, и все смеются. Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Жира, для меня - просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками", - цитирует 28-летнего бека ТАСС.

Напомним, Ловчев поделился ожиданиями от матча сборной России против Саудовской Аравии. | soccernews.ru