Рауш: "Могу все 90 минут отрабатывать на своем фланге и бегать по 11-12 километров за матч"

Новоиспеченный защитник московского "Динамо" Константин Рауш назвал свои сильные стороны.

"Я - тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на своем фланге. Могу бегать по 11-12 километров за матч - не проблема. У меня - неплохая скорость. Еще мой конек - фланговые подачи. Это мой футбол. Я всегда так играл", - цитирует 27-летнего бека еженедельник Футбол.

Напомним, за Рауша "Динамо" заплатило "Кельну" 1,5 миллиона евро. | soccernews.ru