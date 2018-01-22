Рауш: "Могу все 90 минут отрабатывать на своем фланге и бегать по 11-12 километров за матч"

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Рауш: "Могу все 90 минут отрабатывать на своем фланге и бегать по 11-12 километров за матч"Новоиспеченный защитник московского "Динамо" Константин Рауш назвал свои сильные стороны.

"Я - тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на своем фланге. Могу бегать по 11-12 километров за матч - не проблема. У меня - неплохая скорость. Еще мой конек - фланговые подачи. Это мой футбол. Я всегда так играл", - цитирует 27-летнего бека еженедельник Футбол.

Напомним, за Рауша "Динамо" заплатило "Кельну" 1,5 миллиона евро. | soccernews.ru

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