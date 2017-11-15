Рауш: "Ничья в матче с Испанией – как победа"
Защитник сборной России Константин Рауш подвел итоги товарищеского матча против Испании (3:3).
По словам футболиста, его команда играла хорошо даже при счете 0:2.
"Играем как команда, довольны собой. Несмотря на счет 0:2, хорошо играли. Ничья – как победа. Три забитых, конечно, выделить надо больше, чем три пропущенных. Мне показалось, что Кузяев не играл рукой.
Сборная Испании играла не в полную силу? Я не знаю. Главное – как мы играем. Мы старались, бились за все мячи, так что для нас хорошая игра", - сказал он. | http://soccernews.ru
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