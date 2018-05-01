Рауш оценил свою игру в составе "Динамо"

Теги динамо москваконстантин рауш

Рауш оценил свою игру в составе "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш оценил свою игру в нынешнем сезоне.

"Я думаю, что могу играть лучше, в атаке могу действовать лучше. Признаюсь, что до этого я выступал лучше, чем сейчас" - сказал 28-летний футболист.

Отметим, что после перехода в "Динамо" минувшей зимой Рауш сыграл 8 матчей и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: Василий Березуцкий провёл 400-й матч в чемпионате России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов