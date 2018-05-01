Рауш оценил свою игру в составе "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш оценил свою игру в нынешнем сезоне.

"Я думаю, что могу играть лучше, в атаке могу действовать лучше. Признаюсь, что до этого я выступал лучше, чем сейчас" - сказал 28-летний футболист.

Отметим, что после перехода в "Динамо" минувшей зимой Рауш сыграл 8 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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