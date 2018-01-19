Рауш перейдет в "Динамо" за 1,5 миллиона евро

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Рауш перейдет в "Динамо" за 1,5 миллиона евро
Полузащитник "Кельна" Константин Рауш близок к переходу в "Динамо", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, российский клуб заплатит за футболиста 1,5 миллиона евро. Рауш уже согласовал с "бело-голубыми" условия личного контракта, который будет действовать до лета 2021 года.

В этом сезоне 27-летний Рауш провел за "Кельн" 19 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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