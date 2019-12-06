Рауш поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"

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Рауш поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"

Футболист "Динамо" Константин Рауш рассказал, чего ждет от матча 19-го тура РПЛ с "Зенитом". Об этом сообщают "Известия".

"Нам должна помочь та форма, в которой мы сейчас находимся. "Динамо" показывает хороший футбол и берёт свои очки. Наверное, нет лучше момента для встречи с "Зенитом", чем после двух подряд побед над командами из группы лидеров", - сказал Рауш.

"Зенит" с 42 баллами является лидером чемпионата России. У "Динамо" 24 очка и 6 место.

Встреча "Зенита" с "Динамо" состоится сегодня, 7 декабря, на "Газпром Арене". Начало - в 19:30 (мск).

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