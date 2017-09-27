Рауш получил разрешение выступать за сборную России
Защитник немецкого "Кельна" Константин Рауш получил разрешение выступать за сборную России.
Об этом, как информирует чемпионат.com, рассказал генеральный директор РФС Александр Алаев. В частности, он сообщил: "Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России. Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать - Рауш имеет право выступать за сборную России".
Напомним, Павлюченко рассказал, при каком тренере была лучшая сборная России. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый
-
Лига чемпионов: итоги 2-го тура
-
Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков АПЛ с учетом вероятного продления контракта Азаром
-
Тяжелый выезд на "Сан Мамес": "Заря" во втором туре гостит в Бильбао у "Атлетика"
-
Белорусский вояж для Арсена Венгера: БАТЭ принимает "Арсенал"
Лента новостей
-
Оуэн назвал лучшего вратаря в мире
-
"Бавария" отправила в отставку Анчелотти
-
"Бавария" потерпела самое крупное за последние 16 лет поражение в группе Лиги Чемпионов
-
Леонардо возглавил "Антальяспор"
-
"Интер" включился в борьбу за Горетцку
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Андоррой и Швейцарией
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Мартиаля
-
Президент ПСЖ назвал Неймара лучшим игроком в мире
-
Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" может уволить Анчелотти
-
Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"
-
Ловчев: "Матчи "Спартака" и ЦСКА показали, куда ушел современный футбол"
-
Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый
-
Неймар откроет ночной клуб в Рио-де-Жанейро
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Иванович: "Зенит" заслуживает на трофеи в текущем сезоне"
-
Румменигге: "Это была не "Бавария"
-
Лига чемпионов: итоги 2-го тура
-
Неймар: "Такое чувство, что Мбаппе - уже 30 лет"
-
Луис Суарес: "Вальверде доказывает, что он - очень хороший специалист"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0