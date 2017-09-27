Рауш получил разрешение выступать за сборную России

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Рауш получил разрешение выступать за сборную РоссииЗащитник немецкого "Кельна" Константин Рауш получил разрешение выступать за сборную России.

Об этом, как информирует чемпионат.com, рассказал генеральный директор РФС Александр Алаев. В частности, он сообщил: "Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России. Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать - Рауш имеет право выступать за сборную России".

Напомним, Павлюченко рассказал, при каком тренере была лучшая сборная России. | soccernews.ru

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