Рауш: "Попадание в сборную России на Чемпионат Мира станет самым большим счастьем в жизни"

Защитник московского "Динамо" и сборной России Константин Рауш рассказал о своём желании сыграть на ЧМ-2018.

"Моя задача - каждую минуту на поле показывать главному тренеру, что я очень хочу попасть в заявку. Для меня попадание в сборную на Чемпионат Мира станет самым большим счастьем в жизни, и я отдам все силы, чтобы это случилось. Готовность сборной к мундиалю? Это наша работа, мы продолжаем подготовку. Уверен, к турниру мы будем полностью готовы" - сказал Рауш.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Не пропустите: Рауш: "Хорошо, что Черчесов не отправил меня домой из сборной". | http://soccernews.ru