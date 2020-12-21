Рауш попрощался с "Динамо"
Бывший защитник московского "Динамо" Константин Рауш написал прощальное письмо, адресованное "бело-голубым".
Напомним, что официально сотрудничество между сторонами прекратилось в субботу в связи с истечением срока контракта.
"Клуб "Динамо" и его болельщики! Я хочу поблагодарить Вас за три совместных года. Это были разные эмоции и интересный опыт для меня. Верю,что Вы на верном пути и скоро цели клуба будут достигнуты. Я желаю всего наилучшего каждому из Вас. Будьте здоровы! Я сохраню это время в моём сердце навсегда", - написал 30-летний футболист в инстаграме.
Рауш выступал за "Динамо" с января 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.
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