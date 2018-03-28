Рауш: "После перерыва играли здорово"
Защитник сборной России Константин Рауш подвел итог вчерашнему товарищескому матчу своей команды против Франции.
"Это очень сильный соперник, но мы показали хорошую игру. Мы играли агрессивно, не боялись, просто французы использовали каждый шанс, там - игроки мирового уровня. После перерыва мы играли здорово, могли сравнять, но нужно использовать свои возможности. После игры Станислав Саламович Черчесов говорил, что мы сыграли неплохо. Он нас хорошо настроил на обе игры. Думаю, мы хотим в будущем еще сыграть с такой командой", - цитирует 28-летнего бека ТАСС.
Напомним, свой комментарий по матчу дал Нойштедтер. | soccernews.ru
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