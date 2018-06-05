Рауш прокомментировал непопадание в заявку сборной России на ЧМ-2018

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш прокомментировал непопадание в итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира 2018 года.

"Очень тяжело осознать, что не смогу помочь Сборной в предстоящих матчах Чемпионата Мира из-за травмы. Удачного выступления команде, мы все очень много работали и способны достигнуть хороших результатов!!! Большое спасибо за поддержку всем болельщикам" - написал 28-летний футболист в своём инстаграме.

Напомним, что Рауш имеет проблемы со спиной.

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