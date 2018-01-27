Рауш провёл первую тренировку с московским "Динамо"

Новичок "Динамо" Константин Рауш прибыл в расположение московского клуба, который сейчас проводит тренировочный сбор в турецкой Анталье.

Как сообщает официальный твиттер "бело-голубых", 27-летний футболист уже провёл первую тренировку с командой.

Напомним, что "Динамо" купило Рауша у "Кёльна" за 1,5 миллиона евро.

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