Рауш: "Россия играла намного лучше, чем Иран"
Полузащитник сборной России Константин Рауш прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Ираном (1:1).
"Мы хорошо играли, намного лучше, чем Иран. У соперника шансов почти не было, а у нас были. Я рад, что тренер вызвал меня. Мне надо было познакомиться с командой, сейчас второй раз вместе играли. Очень рад, что мы взяли 4 очка за две игры. Хорошо играли сегодня, так что все нормально", – приводят слова Рауша российские СМИ.
Не пропустите: Россия – Иран – 1:1 (обзор). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роббен завершил карьеру в сборной Голландии
-
Швеция, Швейцария, Греция сыграют в стыковых матчах, Словакия стала худшей сборной из занявших вторые места
-
Франция обыгрывает Беларусь и выходит на Чемпионат Мира с первого места
-
Нидерланды переигрывают Швецию, но остаются за бортом Чемпионата Мира
-
Португалия обыгрывает Швейцарию и завоевывает прямую путевку в Россию
Лента новостей
-
Ди Мария: "Месси был просто великолепен"
-
Главный тренер сборной США считает позором невыход команды на ЧМ-2018
-
Сборная США пропустит ЧМ впервые за 32 года
-
Месси: "Цель достигнута, до встречи в России в 2018 году"
-
Орлов: "Надо вернуть в сборную тех, кто умеет играть в футбол"
-
Месси установил несколько уникальных достижений в сборной
-
Тринидад и Тобаго - США - 2:1, Гондурас - Мексика - 3:2 (обзоры)
-
Панама выходит на Чемпионат Мира, Гондурас будет играть стыковые матчи с Австралией, США сенсационно остается "за бортом" ЧМ
-
Уругвай - Боливия - 4:2, Перу - Колумбия - 1:1, Парагвай - Венесуэла - 0:1 (обзоры)
-
Бразилия - Чили - 3:0 (обзор)
-
Эквадор - Аргентина - 1:3 (обзор)
-
Уругвай и Колумбия отправляются на Чемпионат Мира, Перу будет играть стыковые матчи с Новой Зеландией
-
Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира
-
Бразилия громит Чили и оставляет их "за бортом" Чемпионата Мира
-
Бельгия повторила рекорд Германии по числу голов в отборе к ЧМ
-
Левандовски - лучший бомбардир отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе, Роналду и Лукаку в тройке
-
Роббен завершил карьеру в сборной Голландии
-
Бельгия не проиграла в 20-м подряд матче отборочного турнира Чемпионата Мира
-
Бельгия - Кипр - 4:0, Эстония - Босния - 1:2 (обзоры)
-
Португалия – Швейцария – 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9