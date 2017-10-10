Рауш: "Россия играла намного лучше, чем Иран"



Полузащитник сборной России Константин Рауш прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Ираном (1:1).

"Мы хорошо играли, намного лучше, чем Иран. У соперника шансов почти не было, а у нас были. Я рад, что тренер вызвал меня. Мне надо было познакомиться с командой, сейчас второй раз вместе играли. Очень рад, что мы взяли 4 очка за две игры. Хорошо играли сегодня, так что все нормально", – приводят слова Рауша российские СМИ.

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