Рауш: "Россия играла намного лучше, чем Иран"

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Рауш: "Россия играла намного лучше, чем Иран"
Полузащитник сборной России Константин Рауш прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Ираном (1:1).

"Мы хорошо играли, намного лучше, чем Иран. У соперника шансов почти не было, а у нас были. Я рад, что тренер вызвал меня. Мне надо было познакомиться с командой, сейчас второй раз вместе играли. Очень рад, что мы взяли 4 очка за две игры. Хорошо играли сегодня, так что все нормально", – приводят слова Рауша российские СМИ.

Не пропустите: Россия – Иран – 1:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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