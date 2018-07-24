Рауш считает, что Черчесов поступил верно, не взяв его на ЧМ-2018

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Рауш считает, что Черчесов поступил верно, не взяв его на ЧМ-2018

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш рассказал, как он отнесся к тому, что его не вызвали на ЧМ-2018.

"В "Динамо" я здорово сыграл эти десять матчей. И на сборах хорошо тренировался. Потом повреждение получил, поэтому не получилось. Я же мог и в Германии сломаться - тут никогда не угадаешь. Мне очень обидно, что не получилось сыграть на домашнем мундиале вместе с ребятами.

Мы очень долго разговаривали с Черчесовым. Он успокаивал меня, знал, что я злюсь и очень расстроен. Ему тоже было трудно принять это решение. Но он все правильно сделал, что не взял меня. Я получил повреждение и не мог играть. Станислав Саламович говорил, что, если бы не травма, я бы поехал.

Так что, повторюсь, он все сделал верно. Меня бы просто не хватило. Я только недавно вернулся к тренировкам на сборах" - приводят слова Рауша российские СМИ.

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