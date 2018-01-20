Рауш стал игроком московского "Динамо"

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Рауш стал игроком московского "Динамо"

Защитник "Кёльна" Константин Рауш перешёл в московское "Динамо", сообщает Kicker.

По сведениям издания, 27-летний футболист в пятницу прилетел в Москву, прошёл все необходимые процедуры и заключил контракт с "бело-голубыми". Впрочем, столичный клуб сделку пока официально не подтверждает.

Ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит за Рауша 1,5 миллиона евро. Фулбек решил перебраться в РФПЛ, чтобы повысить свои шансы попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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