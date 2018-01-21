Рауш стал игроком московского "Динамо"

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Рауш стал игроком московского "Динамо"

Защитник "Кельна" Константин Рауш перешел в "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с московским клубом до лета 2021 года.

Рауш родился в России, в селе Кожевниково Томской области, но в 6 лет вместе с семьей эмигрировал в Германию.

27-летний Рауш выступал за "Кельн" с 2016 года, провел за клуб 40 матчей. Ранее играл за "Ганновер", "Штутгарт" и "Дармшадт". Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Германии и забил 1 гол. Провел 4 матча за сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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