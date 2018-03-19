Рауш: "У Бразилии хватает и без Неймара классных футболистов"

Защитник сборной России Константин Рауш высказался об отсутствии бразильского форварда ПСЖ Неймара в расположении своей национальной команды.

"Отсутствие Неймара в товарищеском матче со сборной Бразилии? У них и без него много классных футболистов, поэтому в любом случае надо хорошо подготовиться. Не знаю, кто выйдет на моем фланге, но есть, например, Виллиан - тоже сильный игрок" - цитирует 27-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Зобнин считает, что Луис Адриано не помешал бы сборной России. | soccernews.ru