Рауш: "Уход Акинфеева - это потеря для сборной, но в команде хватает опытных ребят"

Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал завершение международной карьеры голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым.

"Уход Игоря - это, конечно, потеря для сборной. Он был не просто игроком, но еще и капитаном команды, одним из лидеров. Но в нашей команде хватает опытных ребят, есть из кого выбирать. Все понимают, какие перед нами стоят задачи и что каждый из нас должен делать. В последних двух матчах в воротах сыграл Гильерме - мы оба раза не пропустили, и он здорово нас выручал", - цитируют 28-летнего бека Известия.

Напомним, в Украине прокомментировали возможное пересечение со сборной России в Лиги Наций. | soccernews.ru