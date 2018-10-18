Рауш: "Уход Акинфеева - это потеря для сборной, но в команде хватает опытных ребят"
Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал завершение международной карьеры голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым.
"Уход Игоря - это, конечно, потеря для сборной. Он был не просто игроком, но еще и капитаном команды, одним из лидеров. Но в нашей команде хватает опытных ребят, есть из кого выбирать. Все понимают, какие перед нами стоят задачи и что каждый из нас должен делать. В последних двух матчах в воротах сыграл Гильерме - мы оба раза не пропустили, и он здорово нас выручал", - цитируют 28-летнего бека Известия.
Напомним, в Украине прокомментировали возможное пересечение со сборной России в Лиги Наций. | soccernews.ru
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