Рауш: "В России сейчас сильный футбол. Неправда, что сюда едут только за деньгами"

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш не согласен с мнением, что футболисты могут переходить в российские клубы из команд топ-5 лиг Европы только из-за финансовой выгоды.

"Многие люди в Германии просто не знают правды или не понимают чего-то: думают, что людям, переезжающим из Германии в Россию, безразлична карьера на высоком уровне и они погнались в Москву только за деньгами. Это неправда, потому что я знаю, какие зарплаты в Германии и какие здесь. Правда в том, что в России сейчас сильный футбол, и с такими игроками он становится ещё сильнее", - сказал Рауш.

29-летний футболист перебрался в "Динамо" в январе 2018 года. До этого он выступал за четыре немецких клуба - "Ганновер", "Штутгарт", "Дармштадт" и "Кёльн".

В текущем сезоне Рауш провёл за "бело-голубых" 10 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.

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