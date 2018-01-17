Рауш вылетел в Москву для оформления перехода в "Динамо"

Теги кельндинамо москваконстантин рауш

Рауш вылетел в Москву для оформления перехода в "Динамо"

Защитник "Кёльна" Константин Рауш в ближайшее время станет игроком московского "Динамо".

Как сообщает немецкая пресса, 27-летний футболист уже вылетел в российскую столицу для оформления перехода в новый клуб.

В связи с этим, Рауш пропустил сегодняшнюю тренировку "козлов". Ранее стало известно, что "Динамо" заплатит "Кёльну" за фулбека порядка двух миллионов евро. | http://soccernews.ru

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