Рауш: "Заслужили победу над "Зенитом"

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш прокомментировал победу своей команды над питерским "Зенитом".

"Я очень рад, что команда билась с первой до последней минуты. Мы заслужили эту победу. Мне понравилась наша игра - это то, что мы должны показывать всегда. И с турнирной точки зрения победа важна, все-таки 10 очков всего было, три поражения подряд. Мы счастливы.

Не важно: лидер - "Зенит" или нет. Мы вышли биться до последнего. Центральные защитники плотно играли с Дзюбой. Мы - молодцы! Удаление? Без разницы. Что случилось, то случилось. Мы готовились от себя. И не важно, как играет "Зенит", - цитирует 28-летнего бека Спорт24.

Напомним, комментарий по матчу против "Динамо" дал Семак. | soccernews.ru