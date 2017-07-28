Раванелли: "Сегодня я забивал бы по 60 голов за сезон"

Известный в прошлом итальянский форвард Фабрицио Раванелли высказался о силе современного футбола.

"Я не хочу показаться претенциозным, но я забил 34 мяча за "Ювентус" в сезоне 1995/1996, а затем 31 гол в следующем сезоне с "Мидлсбро". В настоящее время я забивал бы по 60 голов за сезон, 50 так уж точно.

Когда-то было сложно забить гол. Теперь это легко. Великие защитники перевелись. Нету новых Мальдини, Несты или Стама. В каждой игре у форвардов появляется пять или шесть голевых моментов. Раньше было всего один или два, максимум три шанса. Но не только я, но и Джанфранко Дзола, Эрик Кантона и Тедди Шерингем - мы все забивали бы больше сегодня", - цитирует бывшего футболиста Daily Mail.

Не пропустите: лучшие футболисты в истории - места с 6-го по 10-е. | soccernews.ru