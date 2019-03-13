Райан Гиггз поддержал звезду "Реала"
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сказал, что Гарету Бэйлу необходимо не обращать внимания на критику в "Реале". Об этом сообщает ESPN FC.
"Я играл в "МЮ" поэтому знаю, что необходимо быть открытым для критики. Нужно справляться с этим. Бэйл несколько раз выигрывал Лигу чемпионов, он невероятный футболист. Когда он хорошо, он всем помогает прибавить - и игрокам, и сотрудникам", - сказал Гиггз.
Напомним, У Бэйла и Зидана натянутые отношения, из-за этого игрок, возможно, может покинуть команду.
А еще: Агент Бэйла рассказал о будущем Гарета после возвращения Зидана в "Реал"| http://soccernews.ru
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