Райан Гиггз поддержал звезду "Реала"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сказал, что Гарету Бэйлу необходимо не обращать внимания на критику в "Реале". Об этом сообщает ESPN FC.

"Я играл в "МЮ" поэтому знаю, что необходимо быть открытым для критики. Нужно справляться с этим. Бэйл несколько раз выигрывал Лигу чемпионов, он невероятный футболист. Когда он хорошо, он всем помогает прибавить - и игрокам, и сотрудникам", - сказал Гиггз.

Напомним, У Бэйла и Зидана натянутые отношения, из-за этого игрок, возможно, может покинуть команду.

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