Райан Шерки назвал клуб своей мечты

Фото: инстаграм Шерки/Автор неизвестен

Молодой полузащитник "Лиона" Райан Шерки рассказал о планах на карьеру и назвал клуб своей мечты.

"Идеальным вариантом для меня было бы оставить заметный след в истории "Лиона", затем сделать это же в других клубах, следовательно, оставить след во всей истории футбола.

Мы все знаем, что клуб, о котором я мечтаю - это "Реал Мадрид", - сказал 18-летний вундеркинд для клубного канала "Лиона".

Ранее сообщалось, что скауты королевского клуба пристально следят за футболистом.

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