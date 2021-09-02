Райан Шерки назвал клуб своей мечты
Фото: инстаграм Шерки/Автор неизвестен
Молодой полузащитник "Лиона" Райан Шерки рассказал о планах на карьеру и назвал клуб своей мечты.
"Идеальным вариантом для меня было бы оставить заметный след в истории "Лиона", затем сделать это же в других клубах, следовательно, оставить след во всей истории футбола.
Мы все знаем, что клуб, о котором я мечтаю - это "Реал Мадрид", - сказал 18-летний вундеркинд для клубного канала "Лиона".
Ранее сообщалось, что скауты королевского клуба пристально следят за футболистом.
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