Райцигер назначен исполняющим обязанности главного тренера "Аякса"
Марсель Кайзер уволен с поста главного тренера "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.
Также покинули команду его помощники Хенни Спийкерман и Деннис Бергкамп.
Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Микаэль Райцигер.
В данный момент "Аякс" занимает второе место в чемпионате Голландии, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков.
44-летний Райцигер выступал за "Аякс" с 1990 по 1996 годы, а летом этого года возглавил молодежную команду амстердамцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|17
|43
|2
|Аякс
|17
|38
|3
|АЗ
|17
|35
|4
|Зволле
|17
|33
|5
|Фейеноорд
|16
|29
|6
|Утрехт
|15
|27
|7
|Витесс
|16
|24
|8
|Херенвен
|17
|23
|9
|АДО Ден Хааг
|17
|23
|10
|Хераклес
|16
|21
|11
|ВВВ Венло
|17
|19
|12
|Гронинген
|16
|17
|13
|Эксельсиор
|16
|17
|14
|Виллем II
|17
|16
|15
|Твенте
|17
|14
|16
|НАК Бреда
|17
|13
|17
|Спарта Роттердам
|16
|11
|18
|Рода ЮК
|17
|11