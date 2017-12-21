Райцигер назначен исполняющим обязанности главного тренера "Аякса"

Теги аякс

Райцигер назначен исполняющим обязанности главного тренера "Аякса"

Марсель Кайзер уволен с поста главного тренера "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.

Также покинули команду его помощники Хенни Спийкерман и Деннис Бергкамп.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Микаэль Райцигер.

В данный момент "Аякс" занимает второе место в чемпионате Голландии, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков.

44-летний Райцигер выступал за "Аякс" с 1990 по 1996 годы, а летом этого года возглавил молодежную команду амстердамцев.

Не пропустите: ПСВ приобрел "нового Месси". | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Кайзера нужно было уже давно увольнять, еще с тех пор когда в группы еврокубков не пробились.

Ответить
Пьянь

Посмотрим, что противогаз покажет.

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов