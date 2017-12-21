Райцигер назначен исполняющим обязанности главного тренера "Аякса"

Марсель Кайзер уволен с поста главного тренера "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.

Также покинули команду его помощники Хенни Спийкерман и Деннис Бергкамп.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Микаэль Райцигер.

В данный момент "Аякс" занимает второе место в чемпионате Голландии, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков.

44-летний Райцигер выступал за "Аякс" с 1990 по 1996 годы, а летом этого года возглавил молодежную команду амстердамцев.

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