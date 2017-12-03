Райкард исключил свое возвращение к тренерской деятельности

Известный в прошлом футболист, а впоследствии тренер Франк Райкард исключил свое возвращение в большой футбол.

"Не собираюсь ли я вернуться к тренерской деятельности? Нет. Я оставил ее навсегда. Теперь я наслаждаюсь временем, которое провожу с семьей, и игрой великих футболистов в качестве зрителя", - приводит слова 55-летнего голландца El Mundo Deportivo.

Напомним, Райкард посетил вчерашний матч между "Барселоной" и "Сельтой", который завершился со счетом 2:2. | soccernews.ru