Райкард исключил свое возвращение к тренерской деятельности

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Райкард исключил свое возвращение к тренерской деятельностиИзвестный в прошлом футболист, а впоследствии тренер Франк Райкард исключил свое возвращение в большой футбол.

"Не собираюсь ли я вернуться к тренерской деятельности? Нет. Я оставил ее навсегда. Теперь я наслаждаюсь временем, которое провожу с семьей, и игрой великих футболистов в качестве зрителя", - приводит слова 55-летнего голландца El Mundo Deportivo.

Напомним, Райкард посетил вчерашний матч между "Барселоной" и "Сельтой", который завершился со счетом 2:2. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Жаль, в Барсе очень неплохо получалось. Особенно сейчас, когда тренеры в Голландии на вес золота ценятся.

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