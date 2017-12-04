Райкард назвал Месси богом

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Райкард назвал Месси богом

Бывший главный тренер "Барселоны" Франк Райкард назвал многолетнего лидера каталонской команды Лионеля Месси богом.

"Месси - бог для всех. Также хочу высказать похвалу в адрес Андреса Иньесты. Я слежу за всеми игроками, они сделали выдающиеся карьеры" - цитирует Райкарда Marca.

Напомним, что голландский специалист тренировал "Барселону" с 2003 по 2008 год.

Не пропустите: Райкард исключил свое возвращение к тренерской деятельности. | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Такую чушь несут...даже Бога не боятся.

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Пьянь

А какой у коней бог?

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Конь

Такой же как у пьяни.

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Пьянь

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