Райкард назвал Месси богом

Бывший главный тренер "Барселоны" Франк Райкард назвал многолетнего лидера каталонской команды Лионеля Месси богом.

"Месси - бог для всех. Также хочу высказать похвалу в адрес Андреса Иньесты. Я слежу за всеми игроками, они сделали выдающиеся карьеры" - цитирует Райкарда Marca.

Напомним, что голландский специалист тренировал "Барселону" с 2003 по 2008 год.

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