Райкович близок к уходу из "Локомотива"

Теги локомотив москваслободан райковичмарко николич

Райкович близок к уходу из "Локомотива"

Московский "Локомотив" намерен избавиться от центрального защитника Слободана Райковича.

По информации журналиста Константина Алексеева, 31-летний футболист должен покинуть команду уже этой зимой.

Сообщается, что уход серба был согласован с главным тренером "железнодорожников" Марко Николичем ещё в прошлом году.

Летом 2020 года "Локо" подписал Райковича в качестве свободного агента, заключив с ним контракт до конца сезона 2020/21. В его активе 9 сыгранных матчей.

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