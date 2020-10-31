Райкович объяснил, почему выбрал "Локомотив"

Центральный защитник "Локомотива" Слободан Райкович рассказал, почему он решил в августе присоединиться к "железнодорожникам".

"Я люблю футбол, постоянно смотрю самые разные матчи - и российских команд в том числе. Не только "Локомотива". У меня есть друзья, игравшие в РПЛ - следил за ними. Я знал, что здесь "Локо" - один из топ-клубов, берёт титулы, постоянно выходит в Лигу Чемпионов", - сказал 31-летний серб.

Напомним, что "Локомотив" подписал Райковича в качестве свободного агента, заключив с ним контракт до конца сезона. В составе новой команды игрок провёл 2 матча.

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