Райкович объяснил, почему выбрал "Локомотив"
Центральный защитник "Локомотива" Слободан Райкович рассказал, почему он решил в августе присоединиться к "железнодорожникам".
"Я люблю футбол, постоянно смотрю самые разные матчи - и российских команд в том числе. Не только "Локомотива". У меня есть друзья, игравшие в РПЛ - следил за ними. Я знал, что здесь "Локо" - один из топ-клубов, берёт титулы, постоянно выходит в Лигу Чемпионов", - сказал 31-летний серб.
Напомним, что "Локомотив" подписал Райковича в качестве свободного агента, заключив с ним контракт до конца сезона. В составе новой команды игрок провёл 2 матча.
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